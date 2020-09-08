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08.09.2020 (10:28)

Экипажи Су-24М ЮВО уничтожили командные пункты и схроны с боеприпасами в ходе учения в Астраханской области

Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили командные пункты и схроны с боеприпасами условного противника ночью в рамках летно-тактического учения на полигоне “Капустин Яр” в Астраханской области.

Экипажи Су-24М выполнили около 15 плановых вылетов с боевым применением неуправляемых ракет и бомбометанием.

Также летчики отработали взлет и заход на посадку по освещаемой полосе, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование, в том числе на малых высотах (от 200 до 1 тыс. метров). Среди обязательных элементов упражнений – имитация воздушного боя с нанесением бомбового удара по наземным целям.

Всего в летном тактическом учении принимают участие около тысячи военнослужащих летного и инженерно-технического состава ЮВО, задействовано более 300 единиц военной и авиационной техники, в том числе около 50 самолетов оперативно-тактической авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Авиация , Армейская авиация
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