08.09.2020 (10:17)

Противовоздушная оборона на Юге России проверена на прочность массированным авианалетом условного противника

Дивизионы современных зенитных ракетных систем и комплексов 4-й армии ВВС и ПВО и общевойсковых объединений Южного военного округа (ЮВО) отработали отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника в рамках масштабного летно-тактического учения (ЛТУ) войск Южного военного округа (ЮВО).

Более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300В4, зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», из состава дивизий 4 армии ВВС и ПВО ЮВО совершили марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. Кроме того, защиту сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и Тор-М.

Расчеты подразделений ПВО отрабатывают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей ЮВО, в ходе двустороннего ЛТУ, в котором задействовано более 80 самолетов и более 60 вертолетов.

Ранее авиационная техника была перебазирована на оперативные аэродромы на территории Ставрополья, Кубани, Ростовской области Северной Осетии, Севастополя и Крыма.

Бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25 из Крыма, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев перебазированы на оперативные аэродромы ЮВО.

Всего в летном учении принимают участие около тысячи военнослужащих летного и инженерно-технического состава ЮВО, задействовано более 300 единиц военной и авиационной техники, в том числе около 50 самолетов оперативно-тактической авиации.

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