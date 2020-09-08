08.09.2020 (09:53)
Спецназ в ходе учения ЮВО в горных районах Кубани обнаружил высокоточное оружие условного противника
В горных районах Кубани подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) провели тактико-специальное учение по действиям в тылу условного противника во взаимодействии с армейской и беспилотной авиацией.
Группы спецназа совершили десантирование с вертолетов парашютным и штурмовым способом при огневой поддержке пары ударных вертолетов Ми-35М и провели разведку системы обороны условного противника на наличие высокоточного оружия.
В ходе практических действий были отработаны способы обнаружения замаскированных командных пунктов, радиостанций и узлов связи, скоплений техники и складов с боеприпасами, захвата стратегически важных объектов противника.
Кроме того, спецназовцы совершенствовали навыки скрытного перемещения на местности, обустройства долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от главных сил, а также боевого применения современного оружия и технических средств разведки, в том числе новейших оптико-электронных комплексов наблюдения «Ирония», который позволяет организовывать наблюдение в инфракрасном диапазоне.
«Ирония» состоит из двух моделей носимого и возимого (стационарного) использования для переноски в составе разведгруппы на большие дальности и установки комплекса на специальные бронеавтомобили «Тигр», «Рысь» и «Тайфун».
К учению привлекались более 300 военнослужащих ЮВО, были задействованы бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и комплексы беспилотной авиации.