08.09.2020 (09:30)

Филиал Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» в День памяти жертв блокады Ленинграда посетят ветераны войны и жители блокадного города

Сегодня, в День памяти жертв блокады Ленинграда, в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Дорога жизни» на Ладоге начинаются памятные мероприятия.

В памятный день 8 сентября состоится церемония возложения цветов к мемориалу «Разорванное кольцо», а в 11 часов начнутся всероссийские ежегодные поминальные блокадные чтения, в которой примут участие военнослужащие войсковых частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге и области. После полудня в музей «Дорога жизни» прибудут ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и представители молодежных патриотических организаций, пассажиры ретропоезда, который прибудет на Ладожское озеро с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга.

Погрузиться в атмосферу военных лет поможет интерактивная программа, традиционное железнодорожное чаепитие, обед в формате полевой кухни, обзорная экскурсия по музею «Дорога жизни», автобусная экскурсия.

Цель программы мероприятий - сохранение исторической памяти о героическом прошлом нашего Отечества, Ленинграда, сохранение памяти о защитниках и жителях города на Неве.

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