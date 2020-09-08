08.09.2020 (09:00)

Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта на территории Чехии

В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта на территории Чехии. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Посещение по оценке будет проводиться 8 сентября в течение одного дня.

Такие мероприятия проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Чехии в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

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