08.09.2020 (08:00)

Армейские боксеры ЦСКА – призеры командного Кубка России

В Ижевске завершился розыгрыш командного Кубка России по боксу, принесший армейским боксерам серебряную и бронзовую награды.

Боксеры Центрального спортивного клуба Армии прапорщик Володя Мнацаканян (весовая категория до 49 кг), старший лейтенант Овик Оганнисян (до 57 кг) и прапорщик Раджаб Раджабов (до 81 кг), выступая в составе команды Центрального федерального округа, стали обладателями «серебра» командного Кубка России, завершившегося накануне в Ижевске. В финале команда ЦФО уступила спортсменам, представляющим Приволжский федеральный округ.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Алексей Киселев (до 57 кг), выступая в сборной команде Уральского федерального округа, стал обладателем «бронзы» командного Кубка России по боксу. В упорной борьбе за третье место команда Киселева одержала победу над представителями Северо-Кавказского федерального округа.

Кубок России, собравший около 200 спортсменов из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения прошел без зрителей и при соблюдении всех санитарных норм.

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