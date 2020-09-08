08.09.2020 (07:50)

Армейский спортсмен Александр Лифанов – абсолютный чемпион России по современному пятиборью

В Москве прошел чемпионат России по современному пятиборью. Армейские пятиборцы завоевали в заключительные дни турнира 9 медалей – 4 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовых награды.

В личном мужском первенстве домашнего чемпионата по современному пятиборью победу одержал сержант Александр Лифанов. Армейский спортсмен уверенно удерживал лидирующие позиции в ходе турнира, заняв шестое место в плавании, первое в фехтовании, лазер-ране и конкуре. По итогам турнира пятиборец ЦСКА набрал 1500 очков. Отметим, что Лифанов впервые в карьере завоевал золотую медаль чемпиона страны в личных соревнованиях.

Второй результат и 1484 очка показал Сергей Баранов, представляющий Нижегородскую область. Бронзовую награду завоевал Данил Калимуллин (Московская область) – 1481 очко.

Также Александр Лифанов, выступающий за сборную Самарской области, вместе с армейцами майором Илей Фроловым, Андреем Смирновым и Сергеем Лебединцем стали обладателями золотых наград в командных соревнованиях. Их суммарный результат составил 4329 очков.

«Серебро» командного первенства завоевала команда Ростовской области в составе: рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Пётр Борщев, Евгений Лукиных, Егор Одежный, Артём Портянко – 4232 очка. На третью ступень пьедестала почета поднялись представители команды Санкт-Петербурга – Андрей Петров, а также спортсмены ЦСКА Иван Тарасов, призер юниорского чемпионата России Олег Куприянов и серебряный призер чемпионата мира, победитель Всемирных военных игр, чемпион Европы, призер чемпионатов России прапорщик Олег Наумов.

Отметим, что армеец Александр Лифанов на чемпионате России по современному пятиборью стал трехкратным обладателем чемпионского титула.

В заключительный день турнира прошла смешанная эстафета, в рамках которой еще одну бронзовую награду завоевал победитель юниорского Первенства Москвы 2019 года Павел Бабанин в паре с Марией Самойловой (Москва-1). «Золото» в этом виде на счету пары из Московской области Ульяна Баташова / Данил Калимуллин, второй результат у еще одной Московской пары Вероника Ефимова /Владимир Заболотских.

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