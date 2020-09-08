08.09.2020 (07:40)

Экипаж гвардейского ракетного крейсера «Москва» Черноморского флота провёл учение по приёму на борт вертолёта Ка-27ПЛ

Экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) «Москва» Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по приёму на борт вертолёта Ка-27ПЛ в акватории Чёрного моря.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Накануне крейсер вышел в море для сдачи элементов задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

Экипаж вертолёта Ка-27ПЛ из состава отдельного смешанного авиационного полка Морской авиации и ПВО ЧФ выполнил практические посадки и взлёты с палубы гркр «Москва» во взаимодействии с экипажем корабля.

Также, в ходе учения была проведена проверка слаженности работы всех систем авиационных комплексов корабля и отработаны действия корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов.

Для экипажа крейсера отработка задач по организации приёма вертолётов на борт является важным этапом боевой подготовки после длительного перерыва, связанного с проведением планового ремонта корабля.

Учение прошло успешно, экипаж гркр «Москва» продолжает отработку элементов курсовой задачи в морских полигонах Чёрного моря.

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