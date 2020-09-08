08.09.2020 (07:30)

Военные экологи завершили на месяц раньше срока сбор мусора на полуострове Ямал

Военнослужащие экологического взвода Центрального военного округа (ЦВО) почти на месяц раньше установленного срока завершили сбор металлолома на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал.

Силами военнослужащих экологического взвода убрано 676 тонн мусора на территории в 4 га. Металлолом разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения. В настоящее время личный состав сворачивает полевой автономный лагерь и готовится к возвращению в места постоянной дислокации.

К выполнению задачи по очистке земель были привлечены 32 военнослужащих, а также 23 единицы техники. К выполнению задач военнослужащие приступили 10 июня, завершить работы планировалось до 1 октября.

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