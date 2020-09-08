08.09.2020 (07:20)

Артиллеристы ВВО решают индивидуальные огневые задачи в ходе полевого выхода

В рамках полевого выхода соединений, воинских частей и подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа (ВВО), офицеры-артиллеристы совершенствуют навыки решения индивидуальных задач с боевой стрельбой и отрабатывают новые методы решения огневых задач с применением различных типов боеприпасов.

Так, военнослужащие в составе артиллерийских расчетов и батарей выполняют нормативы по развёртыванию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и их огневому поражению.

На полевом выходе артиллеристы выполняют огневые задачи с применением артиллерийских орудий разного калибра, в том числе самоходных артиллерийских установок «Акация», «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Торнадо-Г».

Кроме того, на специализированных полигонах, расчеты ОТРК «Искандер» выполняют нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, проводят учебные (электронные) пуски ракет.

В целях совершенствования навыков ведения артиллерийского огня, не менее 50 процентов занятий проводится ночью.

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