08.09.2020 (07:10)

Сосредоточенным огнём уничтожен условный противник в ходе учения на общевойсковом полигоне ВВО под Хабаровском

В ходе двухстороннего тактического учения на общевойсковом полигоне "Князе-Волконский" под Хабаровском, сосредоточенным огнём из орудий артиллерии, тяжёлой бронетехники и стрелкового оружия были уничтожены силы и средства условного противника.

В учении принимали участие экипажи боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3 мотострелкового соединения Восточного военного округа, при поддержке вертолетов Ка-52 «Аллигатор» соединения армейской авиации армии ВВС и ПВО.

Экипажи "Аллигаторов" выполнили авиаразведку, обнаружив основные силы "противника". Далее сосредоточенным огнем ствольной и реактивной артиллерии, передовые силы условного противника были поражены, военная техника выведена из строя.

В ходе дальнейшего выполнения огневых задач, используя данные авиаразведки, экипажи БМП из скорострельных пушек уничтожили подразделения «неприятеля», действующие в районе ведения учебно-боевых действий.

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