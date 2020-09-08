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08.09.2020 (07:00)

Военные инженеры совместно с подразделением РЭБ мотострелкового соединения ВВО сопроводили колонну военной техники

Военные инженеры совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения, дислоцированного в Амурской области, выполнили совместное сопровождение военной колонны в ходе учения на полигоне «Трехречье» в Амурской области.

По замыслу тренировки, разведывательные подразделения сообщили о минировании диверсионными подразделениями условного противника автодороги, по которой планируется перемещение колонны с техникой, радиоуправляемыми взрывными устройствами.

Для решения данного вопроса и минимизации потерь времени на нейтрализацию заложенных боеприпасов, командование части применило комплекс РЭБ «Ртуть-БМ» из состава комплекса «Борисоглебск-2». Данный комплекс позволяет деактивировать ракетные и артиллерийские боеприпасы с радиовзрывателями на безопасном расстоянии.

Так, операторы станций РЭБ «Ртуть-БМ», двигаясь в составе колонны перехватили и заблокировали радиосигнал управления, что не позволило привести заложенные условным противником боеприпасы в действие. Кроме того, специалисты РЭБ определили координаты места передачи сигнала и передали его специальным подразделениям, которые нейтрализовали диверсионные группы условного противника.

В тренировке приняли участие около 300 военнослужащих и привлекалось 50 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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