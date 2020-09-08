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08.09.2020 (06:30)

Саперы ВВО провели учение по управлению минными полями

В Забайкальском крае на полигоне «Цугол» военнослужащие инженерно-саперного подразделения Восточного военного округа (ВВО) провели тактико-специальное учение по управлению минными полями.

Специалисты осуществили подрывы взрывоопасных предметов огневым и электрическим способами, провели инженерную разведку местности, возвели фортификационные сооружения, а также выполнили упражнения по вождению специальной и автомобильной техники.

Особое внимание в ходе занятий было уделено обнаружению взрывоопасных предметов с помощью новейшего бесконтактного миноискателя «Коршун», возможности которого позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 м, как в грунте, так и в различных конструкциях, и за преградами.

Всего к занятиям было привлечено свыше 100 саперов ВВО и около 10 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Учения
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