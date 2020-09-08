08.09.2020 (06:00)

Расчеты БЛА «Орлан – 10» на максимальных высотах выполняют задачи для обеспечения войск ВВО в Бурятии

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан – 10» широко применяются в ходе проведения занятий по боевой подготовке и учениях с подразделениями общевойскового объединения Восточного военного округа, расположенного в Республике Бурятия и осуществляют полеты на максимальных высотах и расстояниях.

БЛА ведут мониторинг обстановки в ходе совершения маршей экипажами танков и БМП, при проведении боевых стрельб, в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также занятий по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке.

В ходе проведения занятий при помощи полученных данных с БЛА проводится анализ действий подразделений, вносятся поправки, корректируются тактические приемы, это позволяет командирам различных уровней сократить время на оценку качества выполнения упражнений подразделениями и, тем самым, повысить качество обучения личного состава.

В частности, в рамках двухсторонних батальонных тактических учений на полигоне «Бурдуны», военнослужащие с применением комплексов БЛА «Орлан-10» провели фото и видеосъемку огневых позиций и объектов условного противника, с помощью специальных камер, установленных на БЛА.

Полеты БЛА выполнялись на максимальной высоте - до 2 км. Полученная информация о местоположении войск и объектов «противника» оперативно передавалась на командные пункты. Также, специалисты отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в горно-лесистой местности.

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