08.09.2020 (05:45)

Третий по счету противодиверсионный катер проекта «Грачонок» поступит на вооружение Войск и сил на Северо-востоке России

Экипаж нового противодиверсионного катера типа «Грачонок», который будет проходить службу на Камчатке, готовится к приему корабля от промышленности.

Личный состав катера уже прошел обучение на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге и сдал зачеты на допуск к управлению катером. Сейчас моряки на практике осваивают управление новой техникой в качестве дублирующего экипажа на корабле того же проекта

В ближайшее моряки вылетят в Приморский край, где приступит к приему «Грачонка» от промышленности, проведению швартовых и ходовых испытаний. После перебазирования на Камчатку, катер пополнит отряд по борьбе с диверсионными силами и средствами ОКВС.

Ранее в соединение кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России уже поступили 2 катера данного типа, которые хорошо зарекомендовавшие себя на Камчатке.

Водоизмещение катера - 138 т, -длина - 31 м, ширина - 9,5 м, Скорость полного хода - 23 узла, дальность плавания - 200 миль, автономность - 5 суток, экипаж - 8 человек.

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