08.09.2020 (05:30)

Ансамбль Песни и пляски и Драматический театр Тихоокеанского флота выступят перед военнослужащими ТОФ на Камчатке

Артисты Драматического театра Тихоокеанского флота, а также флотский ансамбль Песни и пляски проведут гастрольный тур по военным гарнизонам ТОФ на Камчатке.

На полуостров самолётом морской авиации флота вылетает концертная группа ансамбля из 23 человек, а также 20 актеров театра ТОФ.

Флотские творческие коллективы за гастрольную неделю выступят в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизово и в селе Южные Коряки.

Для военнослужащих Войск и сил на Северо-востоке России и подводных сил ТОФ актёры театра подготовили постановку спектакля в одном акте «Баба Шанель», а ансамбль, в рамках программы «Верность Отечеству в песнях и танцах», покажет 15 концертных номеров.

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