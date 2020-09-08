08.09.2020 (05:15)

Ежегодно учебный центр ВВО в Забайкалье готовит более 2 тысяч кандидатов на военную службу по контракту, среди которых около 300 девушек

В окружном учебном центре Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, во время интенсивной общевойсковой подготовки, кандидаты на службу по контракту дополнительно освоят военные специальности.

В учебный процесс центра включены занятия по изучению различных видов вооружения, военной и специальной техники, а также средств связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Во время обучения будущие контрактники, согласно выбранной специальности, выполнят нормативы по вождению танка, боевой машины пехоты, самоходной артиллерийской установки либо военного автотранспорта. Также, сдадут контрольные упражнения учебных стрельб из огнемёта, гранатомёта и пулемёта. Сдадут зачеты по специальной подготовке военнослужащие подразделений связи и войск РХБЗ.

Ежегодно учебный центр ВВО в Забайкалье осуществляет подготовку более 2 тысяч кандидатов на военную службу по контракту, среди которых около 300 девушек.

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