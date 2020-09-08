08.09.2020 (05:00)

В Приморье танкисты ВВО выполнили стрельбы со всех видов вооружения танка Т-72Б3

На полигоне «Сергеевский» в Приморском крае экипажи танков Т-72Б3 Краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) выполнили боевые стрельбы штатным снарядом.

Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника выполнялась танкистами на расстояниях от 1000 до 2000 метров, как в дневное, так и в ночное время с применением приборов ночного видения.

Ранее военнослужащие в составе механизированной колонны совершили 10-ти километровый марш на полигон в район выполнения стрельб. С открытых огневых позиций военнослужащие танковых подразделений поразили воздушные мишени (зависший над землей вертолет) из крупнокалиберных пулеметов «Корд».

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