08.09.2020 (04:45)

Впервые в городе Холмск на острове Сахалин состоялось посвящение школьников в ряды ВВПОД «Юнармия»

Впервые в городе Холмск на Сахалине состоялась торжественная церемония посвящения школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

80 мальчишек и девчонок из 7 образовательных учреждений выбрали путь юного патриота Отечества. Текст клятвы зачитал сержант Юнармии Иван Захаров.

Значки школьникам вручили начальник регионального штаба военно-патриотического движения «Юнармия» Сахалинской области Дмитрий Минязев и мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов.

На торжественном мероприятии присутствовали родители новобранцев, руководители местных отрядов и начальники юнармейских штабов со всего Дальнего Востока.

На сегодняшний день юнармейское молодёжное движение является самым масштабным в островном регионе и продолжает пополнять свои ряды юными патриотами. С учётом новоиспечённых активистов на Сахалине уже насчитывается более 2 тысяч юнармейцев.

После торжественного мероприятия руководители юнармейских штабов Дальнего Востока собрались в зале заседаний местной администрации для обсуждения дальнейших планов развития Юнармейского движения.

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