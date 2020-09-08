08.09.2020 (04:30)

Снайперы ВВО отрабатывают нейтрализацию командного состава условного противника с применением тактики «свободной охоты»

На полигоне «Трехречье» в Амурской области снайперские подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) приступили к освоению тактики «свободная охота».

Так, снайперские подразделения выполняют задачи нейтрализации командного состава условного противника в дальней зоне, на удалении нескольких десятков километров самостоятельно обнаруживая цели.

Для выполнения задач, снайперские пары совершают переход на расстояние от 12 до 50 километров по гористо-лесистой местности учебных полигонов в тыловые районы подразделений условного противника, обходя скрытые засады и дозоры. Для гарантированного выполнения задачи, ее выполняет несколько снайперских пар одновременно. Они действуют независимо друг от друга. Выполнение задачи засчитывается только снайперской паре, которая первая поразит цель.

Немаловажным фактором является также вопрос возвращения пары после выполнения задания. После ликвидации командиров условного противника, снайперы учатся грамотно маскироваться в зарослях леса и густой траве. Особое внимание уделено маскировке от современных средств обнаружения, включая БЛА с тепловизионным оборудованием.

В тренировках используются современные малоразмерные лазерные приборы разведки, винтовки СВД.

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