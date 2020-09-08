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08.09.2020 (04:15)

Одновременно в нескольких регионах Дальнего Востока стартовали учения с мотострелковыми и артиллерийскими соединениями ВВО

Одновременно на полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии стартовали тактические учения с подразделениями мотострелковых соединений и артиллерийским соединением общевойсковой армии Восточного военного округа. Подразделения были подняты по учебной тревоге и выведены из мест постоянной дислокации и полевых лагерей в назначенные районы. В учениях задействовано более 3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц различной военной техники.

В течение недели подразделения будут скрытно маневрировать, отражать диверсии групп условного противника и выполнять иные задачи используя опыт современных войн и вооруженных военных конфликтов. На этапах учения будет проведена стрельба с привлечением танков, различных боевых машин и артиллерийских систем днем и ночью. Большинство учений проводится в двустороннем формате, предусматривающем противодействие подразделений друг против друга.  Будут отработаны задачи с применением разведывательных данных беспилотной авиации, а также других современных средств разведки и автоматизированных систем управления подразделениями в бою.

Среди артиллерийского вооружения задействованы дальнобойные САУ большой мощности «Малка», «Гиацинт-С», реактивные системы залпового огня «Ураган» и другие артиллерийские комплексы. В маневрах также задействованы современные модернизированные танки Т-72Б3 и Т-80БВ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Учения
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