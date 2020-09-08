08.09.2020 (04:00)

В Дальневосточном ВОКУ состоялась торжественная церемония принятия первокурсниками Военной присяги

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги курсантами первого курса. Клятву на верность Родине произнесли более 150 человек, решивших посвятить свою жизнь защите Отечества.

Принявших присягу поздравил начальник училища генерал-майор Владимир Грызлов, главный судья соревнований «Суворовский натиск» полковник Сергей Пименков, а также почетные гости. Они пожелали первокурсникам успехов в учёбе и ратной службе, отметив высокие достижения выступления курсантов училища в составе команд на международных этапах Армейских игр.

Всего в текущем году в училище набрано более 200 курсантов на специальности командиров подразделений морской пехоты, мотострелковых взводов, горных и арктических подразделений. Кроме того, набраны курсанты для обучения по программе среднего профессионального образования по техническому профилю. В течение месяца после прохождения вступительных испытаний курсанты осваивали азы военной службы на полигоне военного учебного заведения. В общевойсковую подготовку входили занятия по инженерной подготовке, РХБЗ, медицинской, тактической и другим направлениям военного дела включая боевую стрельбу из автомата.

Важными рубежами проверки курсантов стали занятия по «обкатке танками» и совершение пятикилометрового марш-броска в составе подразделений.

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