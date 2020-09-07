07.09.2020 (21:40)

В Пермском СВУ прошла летняя практика «ПРАКТИКУМ-2020»

В Пермском СВУ прошел образовательный практикум «Практикум-2020», который был подготовлен в формате летнего лагеря с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм.

В рамках «Практикума-2020» было создано 12 команд. Наиболее ярко прошли такие мероприятия как «Этно-дискотека», «Вечер военных песен и стихотворений», «Взрывной караоке», «Зарница», фотоконкурс.

Финальной точкой стало закрытие «Практикума-2020», где суворовцы сказали слова благодарности в адрес модераторов и педагогов-организаторов за организацию и проведение «Практикума».

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