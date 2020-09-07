07.09.2020 (21:20)

В Военной академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко прошел ритуал приведения к Военной присяге

В торжественной обстановке около 200 курсантов 1 курса Военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБ защиты) им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко, поступивших в 2020 году, приняли военную присягу.

С этим знаменательным днем курсантов поздравили заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации по вооружению и научно-исследовательской работе генерал-майор Сергей Кикоть, начальник Военной академии РХБ защиты генерал-майор Игорь Емельянов, ветераны воинской службы.

С видеообращением к будущим офицерам обратились представители родителей.

Также была организована выставка новых образцов вооружения и военной техники.

Перед собравшимися на данное торжественное мероприятие с музыкальным поздравлением выступил личный состав военного оркестра Военной академии РХБ защиты.

Завершился ритуал принятия военной присяги прохождением торжественным маршем парадных расчетов.

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