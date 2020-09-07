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07.09.2020 (21:00)

Пермские суворовцы приняли участие в IV Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020»

Коллективу Пермского суворовского военного училища были вручены диплом «За вклад в организацию тематической экспозиции и благодарственное письмо за активное участие в выставочной экспозиции «Военное образование – престиж и инновации» Международный военно-технический форум «Армия-2020».

Пермское суворовское военное училище на выставочной экспозиции «Военное образование — престиж и инновации» представило экспонат «Радиоуправляемый мотопланер-разведчик», автором которого является вице-сержант Леханов Владимир 3 рота (10 класс), руководитель работы - педагог дополнительного образования Еремеев Сергей Александрович.

Экспонат Леханова Владимира был отмечен грамотой за активное участие в выставочной экспозиции начальником главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации Горемыкиным Виктором Петровичем и грамотой организационного комитета Форума «Армия-2020».

Руководитель представленного на выставке экспоната Еремеев Сергей Александрович также награжден грамотой за активное участие в работе тематической экспозиции от Организационного комитета Форума «Армия-2020».

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
Суворовское училище
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