07.09.2020 (20:30)
Лётчики дальней авиации выполнили тактические пуски крылатых ракет в ночное время суток
В Мурманской области в авиационном полку дальней авиации прошли полеты дальних бомбардировщиков Ту-22м3 в темное время суток.
Во время полетов экипажи дальней авиации выполнили условные применение ракетного вооружения по наземным целям.
В мероприятии были задействованы молодые офицеры в качестве штурманов и помощников командиров кораблей, под руководством опытных летчиков-инструкторов. Особое внимание уделялось выполнению лётным составом движения по заданному маршруту, строгое соблюдение временных интервалов в ночное время.
«Данные полёты проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей лётного состава является отработка уверенных и организованных действий в любое время суток» - подчеркнул командир полка полковник Олег Тимошин.
В течение одной лётной смены было задействовано около 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.