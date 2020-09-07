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07.09.2020 (20:30)

Лётчики дальней авиации выполнили тактические пуски крылатых ракет в ночное время суток

Фото Видео

В Мурманской области в авиационном полку дальней авиации прошли полеты дальних бомбардировщиков Ту-22м3 в темное время суток.

Во время полетов экипажи дальней авиации выполнили условные  применение ракетного вооружения по наземным целям.

В мероприятии были задействованы молодые офицеры в качестве штурманов и помощников командиров кораблей, под руководством опытных летчиков-инструкторов. Особое внимание уделялось выполнению лётным составом движения по заданному маршруту, строгое соблюдение временных интервалов в ночное время.

«Данные полёты проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей лётного состава является отработка уверенных и организованных действий в любое время суток» - подчеркнул командир полка полковник Олег Тимошин.

В течение одной лётной смены было задействовано около 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Дальняя авиация
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