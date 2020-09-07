07.09.2020 (19:40)

Арктическая группировка Северного флота вошла в море Лаптевых

Сегодня корабли и суда арктической группировки под командованием заместителя командующего Северным флотом Олега Голубева преодолели ледовоопасные участки пролива Вилькицкого и вошли в море Лаптевых. Ледокольное обеспечение отряда выполнил ледокол «Илья Муромец», на котором вместе с военнослужащими Северного флота находятся представители Русского географического общества, участвующие в комплексной арктической экспедиции.

Данные о ледовой обстановке по маршруту перехода арктической группировки были переданы на флагманский корабль - БПК «Североморск» от экипажей противолодочных самолётов Северного флота Ту-142, накануне выполнивших 12-часовой полёт в высоких широтах. Одной из задач лётчиков была ледовая разведка.

В настоящее время корабли и суда арктической группировки продолжают плавание в западной части моря Лаптевых. За время с начала девятого арктического похода БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир», БМТН «Сергей Осипов» и ледокол «Илья Муромец» прошли более 2,5 тысяч миль, а также выполнили задачи нескольких тактических учений в море и на полуострове Таймыр.

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