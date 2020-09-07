07.09.2020 (19:20)

В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО приняли участие в открытии бюста Маршалу Советского Союза Леониду Говорову

Сегодня в Санкт-Петербурге, в канун 79-й годовщины начала блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками, военнослужащие Западного военного округа приняли участие в торжественной церемонии открытия бюста Маршалу Советского Союза Леониду Говорову.

В церемонии открытия также приняли участие приняли участие губернатор города Александр Беглов, внуки маршала – Леонид и Алексей Говоровы, курсанты военных вузов Минобороны РФ и воспитанники юнармейских отрядов.

Бюст был открыт у петербургской школы – «Балтика-Колледж» имени Маршала Говорова.

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Леонид Говоров в начале Великой Отечественной войны являлся начальником артиллерии Западного направления. В апреле – июне 1942 г. Л.А. Говоров командовал Ленинградской группой войск Ленинградского фронта, а с 3 июня 1942 г. и практически до конца войны — Ленинградским фронтом. В январе 1943 г. Л.А. Говорову было присвоено звание генерал-полковника. До конца 1942 г. войска фронта под его командованием вели оборону, которая отличалась исключительным упорством и активностью. С 12 по 30 января 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с Краснознамённым Балтийским флотом осуществили прорыв блокады Ленинграда.

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