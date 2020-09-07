07.09.2020 (19:00)
Летчики дальней авиации отработали посадку на условно зараженный аэродром
В Амурской области в авиационном полку дальней авиации прошли плановые полеты авиационных экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95мс с посадкой на условно зараженный аэродром.
При проведении тренировки основными задачами являлись взаимодействие с группой руководства полетами для анализа зон условного заражения, направления и силы ветра при посадке, а также поддержание натренированности экипажами по покиданию авиационной техники в средствах индивидуальной защиты.
Мероприятие прошло согласно плану боевой подготовки. Подобные мероприятия проводятся
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