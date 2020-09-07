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07.09.2020 (19:00)

Летчики дальней авиации отработали посадку на условно зараженный аэродром

В Амурской области в авиационном полку дальней авиации прошли плановые полеты авиационных экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95мс с посадкой на условно зараженный аэродром.

При проведении тренировки основными задачами являлись взаимодействие с группой руководства полетами для анализа зон условного заражения, направления и силы ветра при посадке, а также поддержание натренированности экипажами по покиданию авиационной техники в средствах индивидуальной защиты.

Мероприятие прошло согласно плану боевой подготовки. Подобные мероприятия проводятся 

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Дальняя авиация
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