05.09.2020 (22:55)

Министр обороны России закрыл VI Армейские международные игры

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу объявил закрытыми VI Армейские международные игры на торжественной церемонии в подмосковном парке «Патриот», вручив сборной России кубок абсолютного победителя АрМИ-2020 в общекомандном зачете.

«Я вышел на эту сцену не только для того, чтобы вручить главный приз. Хотя это является грандиозным и самым важным событием для любой армии, одержавшей победу в мирных условиях. Мы сегодня завершаем VI Армейские международные игры. Игры, на которых есть победители и нет проигравших. Игры, на которых появились новые друзья и новые мастера», — сказал глава военного ведомства.

Министр обороны России также поблагодарил представителей армий 32 государств, которые участвовали в 30 конкурсах АрМИ-2020. «Это значит, появилось дополнительно 30 лучших в своей профессии, в своем деле — 30 лучших экипажей, 30 лучших командиров, наводчиков, стрелков, 30 лучших экипажей самолетов и кораблей», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства выразил благодарность государствам, которые принимали игры в этом году — Азербайджану, Армении, Белоруссии и Узбекистану.

«Я признателен вам, уважаемые коллеги, за то, что вы так блистательно организовали соревнования», — сказал Министр обороны.

Генерал армии также отметил работу судей, обеспечивающих тыловых служб и медиков, которые сделали все, чтобы соревнования пошли максимально безопасно в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Надеюсь, на следующий год нас будет больше. Больше будет стран, которые принимают эти Игры, больше будет участников, больше будет тех, кто действительно хочет сотрудничать и дружить. И тех, кто, я надеюсь, никогда не поднимет оружие на того, с кем встречался и подружился на этих Играх», — сказал глава российского военного ведомства.

Кроме того, Сергей Шойгу добавил, что Армейские международные игры в следующем году получат ряд новшеств, которые помогут усовершенствовать боевую подготовку.

«Отмечу, что возрастающий уровень подготовки всех участников состязаний подтверждает необходимость проведения такого масштабного военно-спортивного мероприятия. …Сразу могу сказать, что планируется ряд нововведений, направленных на совершенствование подготовки личного состава, применения вооружения и военной техники», — сообщил Министр обороны.

Сергей Шойгу подчеркнул, что, несмотря на мнение скептиков, нынешние Игры прошли более чем успешно.

«Армейские команды 32 стран продемонстрировали способность решать задачи в любых условиях обстановки, в том числе и при введении ограничительных мер, связанных с пандемией», — отметил глава военного ведомства.

Министр обороны напомнил, что Армейские международные игры — это, по сути, единственные соревнования в мире, которые удалось провести в условиях пандемии.

Сергей Шойгу также отметил возросшую конкуренцию между командами практически на всех конкурсах, которые проводились на территории пяти государств.

«С каждым годом популярность игр растет не только среди зрителей, но и среди профессионалов. По сравнению с 2015 годом количество команд увеличилось в три раза», — сказал глава военного ведомства.

Он также сообщил, что команды новых стран-участниц — Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Намибии, Катара, Палестины и Гвинейской Республики — продемонстрировали на соревнованиях уверенные навыки. По словам Сергея Шойгу, в ближайшее время начнется подготовка к следующим Армейским играм.

«Всем нашим встречам, увы, наступает конец. Шестые Армейские международные игры объявляются закрытыми», — заключил Министр обороны.

Также на церемонии закрытия АрМИ-2020 награды были вручены победителям и призерам Танкового биатлона. Кубок победителей соревнований российским танкистам вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Завершилась торжественная церемония закрытия Игр грандиозным шоу дронов и праздничным салютом, окрасившим вечернее подмосковное небо в цвета Государственного флага Российской Федерации.

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