07.09.2020 (17:24)

В Ленинградской области завершились оборонно-патриотические сборы для подростков и молодежи на базе общевойсковой армии ЗВО

В Ленинградской области на базе полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа завершились оборонно-патриотические сборы для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Сборы проходили в несколько этапов на протяжении лета, всего в этом году в них приняли около 200 юношей. По специально разработанной программе сборов с ребятами проходили ежедневные тренировки и мастер-классы по различным видам спорта, психологические тренинги, образовательные занятия и хобби-кружки, а также начальная военная подготовка. Военнослужащие ЗВО познакомили участников сборов с вооружением, военной техникой, провели занятия по тактической подготовке.

Ежедневные тренировки и мастер-классы проходили под руководством титулованных спортсменов, заслуженных мастеров спорта по греко-римской борьбе, борьбе на поясах, спортивной борьбе, а также многократных чемпионов России и Европы по различным видам спорта, чемпиона Мира по кикбоксингу и по тайскому боксу.

Проект реализуется совместно с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, Западным военным округом, городским центром социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт».

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