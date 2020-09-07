07.09.2020 (17:17)

Военнослужащие армейского корпуса флота почтили память героя, в честь которого назван город Гусев

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота почтили память Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева и возложили цветы у его памятника в день 74 –й годовщины переименования города в его честь.

Город Гумбиннен переименован в город Гусев в честь Героя Советского Союза капитана Гусева, павшего в бою во время Гумбинненского прорыва. Сергей Иванович сражался в составе 11 гвардейской армии, правопреемником которой является армейский корпус Балтийского флота.

В торжественном мероприятии принимали участие ветераны Великой отечественной войны, военнослужащие объединения, администрация города, кадеты и юнармейцы.

Справочно:

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об административно-территориальном устройстве Калининградской области» от 7 сентября 1946 года Гумбинненский район переименован в Гусевский район. Этим же Указом город Гумбиннен переименован в город Гусев в честь Героя Советского Союза капитана Гусева С.И., павшего в бою вовремя Гумбинненского прорыва. Похоронен в городе Гусев Калининградской области, на улице Победы.

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