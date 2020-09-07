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07.09.2020 (17:10)

Спецназ ЦВО уничтожил на учении под Самарой лагерь подготовки «боевиков»

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа уничтожили лагерь «боевиков» в тылу условного противника на учении в Самарской области.

По замыслу тактических действий разведывательные группы на парашютных системах «Арбалет-2» совершили десантирование из вертолетов Ми-8 в зону подконтрольную условному противнику. Затем военнослужащие, используя беспилотники «Гранат-4», обнаружили замаскированный лагерь подготовки условных боевиков. По решению командования разведчики провели налеты на командные пункты и инфраструктуру противника. Разрозненные группы боевиков военнослужащие уничтожили из автоматов АК-12, пулеметов «Печенег» и гранатометов РПГ-7В.

После выполнения специальных задач были отработаны вопросы отхода из тыла с отражением атаки противника и эвакуации условно раненого.

Учение прошло на полигоне Новая Бинарадка. В нем приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Спецназ
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