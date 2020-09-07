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07.09.2020 (17:05)

Экипажи МиГ-31 ЦВО перелетели в Забайкальский край для участия в учении сил ПВО

Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) совершили перелет в Забайкальский край и завершили перебазирование на оперативный аэродром для участия в учении авиационных сил противовоздушной обороны.

Пять истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиационного полка, дислоцирующегося в Красноярском крае, завершили перебазирование на оперативный аэродром в Забайкальский край. Летный состав преодолел расстояние более 2000 километров менее чем за два часа.

В рамках учения экипажам истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ предстоит выполнить боевые пуски управляемых авиационных ракет класса «воздух-воздух» по одиночным и групповым целям, имитирующим существующие и перспективные малозаметные аэродинамические и баллистические цели. Учение авиационных сил противовоздушной обороны ЦВО завершится в середине сентября.

В летно-тактическом учении задействовано пять истребителей-перехватчиков Ми-31БМ истребительного авиационного полка ЦВО, 15 единиц наземной техники и более 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управлениями полетами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ , Учения
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