07.09.2020 (16:36)
Военные автоинспекторы в Туве провели акцию «Внимание! Дети!» для воспитанников кадетского училища
Военнослужащие 192-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) (территориальной) провели акцию «Внимание! Дети!» для воспитанников Кызылского президентского кадетского училища.
Урок по безопасности дорожного движения сотрудники ВАИ провели на свежем воздухе. Ребятам еще раз напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и о том, как правильно вести себя около проезжей части.
С военнослужащими и лицами гражданского персонала, имеющими разрешение на управление транспортными средствами, было проведено отдельное профилактическое занятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в котором рассказали о неукоснительном соблюдении скоростного режима в населенных пунктах, особенно на дворовых территориях и вблизи детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.