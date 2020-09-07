07.09.2020 (16:36)

Военные автоинспекторы в Туве провели акцию «Внимание! Дети!» для воспитанников кадетского училища

Военнослужащие 192-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) (территориальной) провели акцию «Внимание! Дети!» для воспитанников Кызылского президентского кадетского училища.

Урок по безопасности дорожного движения сотрудники ВАИ провели на свежем воздухе. Ребятам еще раз напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и о том, как правильно вести себя около проезжей части.

С военнослужащими и лицами гражданского персонала, имеющими разрешение на управление транспортными средствами, было проведено отдельное профилактическое занятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в котором рассказали о неукоснительном соблюдении скоростного режима в населенных пунктах, особенно на дворовых территориях и вблизи детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.

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