Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.09.2020 (16:36)

Военные автоинспекторы в Туве провели акцию «Внимание! Дети!» для воспитанников кадетского училища

Военнослужащие 192-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) (территориальной) провели акцию «Внимание! Дети!» для воспитанников Кызылского президентского кадетского училища.

Урок по безопасности дорожного движения сотрудники ВАИ провели на свежем воздухе. Ребятам еще раз напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и о том, как правильно вести себя около проезжей части.

С военнослужащими и лицами гражданского персонала, имеющими разрешение на управление транспортными средствами, было проведено отдельное профилактическое занятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в котором рассказали о неукоснительном соблюдении скоростного режима в населенных пунктах, особенно на дворовых территориях и вблизи детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Землетрясение в Республике Тыва не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов в регионе
Более 2000 военнослужащих привлечены к двусторонним командно-штабным учениям, стартовавшим в Сибири
Массированный ракетно-авиационный удар отразили войска ПВО ЦВО на учении в Астраханской области
Шестнадцать учений с боевой стрельбой провели зенитчики ЦВО на полигонах в Астраханской области – командующий

Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false