07.09.2020 (16:57)

Экипажи МиГ-31 ЦВО вернулись на аэродром базирования после учения в Астраханской области

Истребители-перехватчики МиГ-31 пермского истребительного авиационного полка Центрального военного округа совершили перелет из Астраханской области в Пермский край и вернулись на аэродром базирования после завершения учения по противовоздушной обороне.

Экипажи 12 истребителей-перехватчиков МиГ-31 взлетели с аэродрома в Астраханской области, выполнили сбор в звенья и совершили групповой перелет, преодолев около 2000 километров. В ходе перелета экипажи отработали тактические эпизоды по обнаружению и условному уничтожению групп сверхзвуковых целей, роль которых поочередно выполняли звенья истребителей-перехватчиков.

В ходе учения экипажи МиГ-31 отразили массированный ракетно-авиационный удар, уничтожили более 30 ракет-мишеней «Дань» и отработали около 20 тактических эпизодов.

Кроме того, в проведении летно-тактического учения пермского истребительного авиационного полка были задействованы транспортные самолеты Ан-12, которые обеспечили переброску личного состава и перевозку средств материально-технической базы.

В летно-тактическом учении принимали участие 12 истребителей-перехватчиков МиГ-31, транспортные самолеты Ан-12, около 20 единиц наземной техники, более 300 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управлениями полетами.

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