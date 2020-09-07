07.09.2020 (16:21)

Более 1000 военнослужащих разведывательных подразделений примут участие в полевом выходе в Сибири

В Сибири стартовал полевой выход подразделений разведки, входящих в состав мотострелковых соединений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, в котором примут участие свыше 1000 военнослужащих.

Главной задачей в ходе полевого выхода станет отработка действий по поиску и ликвидации групп условного противника с применением радиолокационных станций разведки СБР-3 и ПСНР-8, возможности которых позволяют обнаружить условного противника на расстоянии до 3 тыс. м., а также беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», способных действовать на удалении до 120 километров от точки пуска, точно определяя координаты и характер целей.

Кроме того, военнослужащие отработают тактику проведения засад и налетов, усовершенствуют приемы маскировки, проведут комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, а также по вождению боевых машин.

Упражнения учебных стрельб разведчики выполнят из автомата АКС-74М и специальной снайперской винтовки ВСС «Винторез».

Полевой выход продлится в течение месяца и завершится проведением контрольных занятий и тактико-специального учения, в ходе которого будут задействованы свыше 100 единиц специальной и военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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