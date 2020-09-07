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07.09.2020 (16:10)

Миротворцы ЦВО отразили атаку бронетехники «противника» под Оренбургом

Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку бронетехники условного противника на учении в Оренбургской области.

По замыслу практических действий, «противник» намеревался при поддержке тяжелых бронемашин и живой силы прорвать оборону миротворцев для захвата важных военных объектов. Для отражения атаки и нанесения условному противнику максимального поражения военнослужащие применили маневренную оборону. Миротворцев прикрывали расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б», которые подвижным заградительным огнем отсекали живую силу условного противника от бронетехники, а также поддерживали проведение контратак военнослужащими мотострелковых подразделений. Для поражения тяжелых бронемашин использовались противотанковые ракетные комплексы «Фагот», поражавшие цели на дальностях до 2 тыс. метров.

Учение прошло на Тоцком полигоне. В нем приняли участие более 600 военнослужащих и свыше 50 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Миротворческие операции
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