07.09.2020 (16:01)

В парке «Патриот» начала работу обновленная экспозиция войск РХБ защиты

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» начала работу обновленная экспозиция, посвященная истории развития войск радиационной, химической

и биологической защиты.

Замысел экспозиции основан на исторической хронологии от царской армии до современного этапа.

В постоянно действующем павильоне представлены сцена обработки танка Т-35А с использованием конной дегазационной повозки КДП-250, огнеметное вооружение, современные и перспективные средства защиты, тренажерный комплекс подготовки огнеметчиков «Янычар», макет ядерного взрыва.

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