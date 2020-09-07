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07.09.2020 (15:20)

Военнослужащие соединения морской пехоты флота провели боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота отработали ряд учебно-боевых задач на полигоне Хмелевка.

В ходе проведения занятий по боевой подготовке военнослужащие выполнили боевые стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатомётов, а также из вооружения бронетранспортеров БТР-82А.

Кроме того, морские пехотинцы в составе подразделений  отработали действия в наступлении и обороне, выполнили задачи по преодолению минно-взрывных заграждений и эвакуацию раненых с поля боя. Венцом занятия стали действия по преодолению психологической полосы препятствий и учение по захвату зданий жилого квартала.

В общей сложности, в плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 100 военнослужащих, более 15 единиц военной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
ВВТ , Балтийский флот , Морская пехота , Западный военный округ
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