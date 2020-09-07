07.09.2020 (15:16)
На Балтийском флоте стартовал завершающий этап лагерного сбора артиллерии
На полигонах в Калининградской области артиллерийские подразделения армейского корпуса Балтийского флота приступили к выполнению задач завершающего этапа лагерного сбора.
В течение месяца на полигонах флота артиллерийские подразделения совершили многокилометровые марши комбинированным способом, отработали вопросы боевого слаживания расчетов и батарей. Артиллеристы решали огневые задачи с боевой стрельбой прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям.
С начала сборов артиллеристами выполнено более 200 огневых задач с применением артиллерийских орудий «Гиацинт», реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо», самоходных гаубиц «Мста», «Акация» и «Гвоздика», самоходных артиллерийских орудий «Нона», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения.
Около 50 процентов стрельб проходило в ночное время. При выполнении боевых стрельб израсходовано около 2000 осколочно-фугасных и реактивных снарядов.
В мероприятиях боевой подготовки на полигонах в Калининградской области задействовано более 400 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники армейского корпуса флота.
До конца лагерного сбора артиллеристам предстоит выполнить еще ряд учебно-боевых задач, в том числе тренировки по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии.