Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.09.2020 (15:16)

На Балтийском флоте стартовал завершающий этап лагерного сбора артиллерии

На полигонах в Калининградской области артиллерийские подразделения армейского корпуса Балтийского флота приступили к выполнению задач завершающего этапа лагерного сбора.

В течение месяца на полигонах флота артиллерийские подразделения совершили многокилометровые марши комбинированным способом, отработали вопросы боевого слаживания расчетов и батарей. Артиллеристы решали огневые задачи с боевой стрельбой прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям.

С начала сборов артиллеристами выполнено более 200 огневых задач с применением артиллерийских орудий «Гиацинт», реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо», самоходных гаубиц «Мста», «Акация» и «Гвоздика», самоходных артиллерийских орудий «Нона», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения.

Около 50 процентов стрельб проходило в ночное время. При выполнении боевых стрельб израсходовано около 2000 осколочно-фугасных и реактивных снарядов.  

В мероприятиях боевой подготовки на полигонах в Калининградской области задействовано более 400 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники армейского корпуса флота.

До конца лагерного сбора артиллеристам предстоит выполнить еще ряд учебно-боевых задач, в том числе тренировки по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Более 2000 военнослужащих привлечены к двусторонним командно-штабным учениям, стартовавшим в Сибири
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО обучаются форсированию водных преград и штурму береговых укреплений противника
В Астраханской области зенитчики общевойсковой армии ЗВО завершают подготовку к заключительному этапу стрельб
Шестнадцать учений с боевой стрельбой провели зенитчики ЦВО на полигонах в Астраханской области – командующий

Метки:
Балтийский флот , Артиллерия , Западный военный округ , Сборы , Полигон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false