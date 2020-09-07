07.09.2020 (15:12)

Землетрясение в Республике Тыва не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов в регионе

Подземный толчок, магнитуда которого в эпицентре составила 3,2 балла, зафиксированный в 20:49 мск в воскресенье (00:49 по местному времени в понедельник) в 283 километрах к западу от Кызыла (Тува), не повлиял на боеготовность соединений и воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в Республике Тыва.

Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Пострадавших в результате землетрясения нет.

41 общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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