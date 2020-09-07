07.09.2020 (15:05)

Более 2000 военнослужащих привлечены к двусторонним командно-штабным учениям, стартовавшим в Сибири

Более 2000 военнослужащих и свыше 400 единиц военной техники 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа задействовано в двусторонних командно-штабных тактических учениях, которые стартовали на полигоне Юргинский Кемеровской области.

В маневрах задействованы танковые, артиллерийские подразделения, подразделения связи, радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиации, противовоздушной обороны, а также органы военного управления. Военнослужащие мотострелковых соединений на штатной технике совершили марши в район проведения учений где развернули полевые командные пункты управления, узлы связи и выполнили задачи по маскировке позиций.

Учения будут проходить в течение недели. На них будут отработаны вопросы организации обороны и наступления, а также взаимодействия подразделений и управления ими в условиях динамично меняющейся обстановки.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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