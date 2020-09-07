07.09.2020 (14:59)

На Северном флоте прошёл чемпионат по летнему офицерскому троеборью

В главной базе подводных сил Северного флота гарнизоне Гаджиево состоялся чемпионат флота по летнему офицерскому троеборью. В нём приняли участие представители основных объединений и соединений флота. Состязания проходили в командном и индивидуальном первенстве.

Офицеры соревновались в беге, плавании и стрельбе из пистолета Макарова. Все участники были разделены на 3 возрастные категории.

Среди самых молодых участников лучшим стал лейтенант Даниил Степовой из команды «Гроза» объединения ВВС и ПВО. Во второй возрастной группе победил капитан 3 ранга Виталий Миневич, выступавший за команду «Краб» соединения атомных подводных лодок. Самым опытным победителем стал командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Аркадий Романов, который также выполнил норматив кандидата в мастера спорта по офицерскому троеборью.

По итогам соревнований два офицера выполнили нормативы на звание «мастер спорта». Шесть участников получили первый, один офицер – второй и семеро – третий спортивные разряды.

В командном зачёте среди объединений золотые медали достались сборной армии ВВС и ПВО флота «Гроза», на втором месте оказалась команда подводных сил «Тайфун», а замкнула тройку команда «Армата» армейского корпуса Северного флота.

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