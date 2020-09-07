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07.09.2020 (14:55)

Дивизионы ЗРК С-400 «Триумф» провели учение по противовоздушной обороне объектов Крымского полуострова

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне важных объектов гражданского сектора полуострова.

На начальном этапе учения в пунктах дислокации военнослужащие осуществили свёртывание пусковых и радиолокационных установок и совершили марш в новые позиционные районы.

Прибыв на позиции, боевые расчёты развернули пусковые установки, а водители-операторы осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности.

На основном этапе учения личный состав ЗРК С-400 «Триумф» отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путём проведения электронных пусков ракет.

Также, в ходе учения расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 «Триумф» от ракетной атаки условного противника.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки зенитного ракетного соединения.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
ВВТ , Черноморский флот , Южный военный округ , Учения
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