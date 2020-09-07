07.09.2020 (14:39)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО обучаются форсированию водных преград и штурму береговых укреплений противника

Военнослужащие отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к проведению занятий по форсированию водных преград на штатной технике.

В ходе практических занятий мотострелки отработают элементы подготовки техники к преодолению водных преград методом замочки и одиночного вождения МТЛБ на плаву.

Кроме того, в целях совершенствования навыков военнослужащих в ведении огня из штатного стрелкового оружия, по завершении переправы на противоположный берег водоема военнослужащие провели штурм укреплений неприятеля и заняли выгодный рубеж для перехода в атаку подходящих резервов.

Перед проведением занятий все обучающиеся прошли специальную подготовку по аварийному покиданию боевых машин на тренажерах, сдали теоретические зачеты по знанию требований безопасности и условиям выполняемого упражнения.

К проведению занятий было привлечено более 200 военнослужащих гвардейского соединения и около 20 единиц военной техники, прошедших специальную подготовку и герметизацию.

Занятия по преодолению водных преград являются неотъемлемой частью подготовки механиков-водителей мотострелковых подразделений и предназначены для формирования у обучаемых чувства уверенности при вождении штатной техники в наиболее экстремальных условиях.

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