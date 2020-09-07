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07.09.2020 (13:17)

В Астраханской области зенитчики общевойсковой армии ЗВО завершают подготовку к заключительному этапу стрельб

Военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, прибывшие из Ленинградской области в Астраханскую, приступили к сдаче экзаменов на допуск к выполнению упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения на полигоне Капустин Яр.

В ходе испытаний военнослужащие сдадут теоретические и практические зачеты по знанию условий выполняемых упражнений, требований безопасности, нормативов по загрузке боекомплекта и устранению простейших неисправностей, возникающих при стрельбе, ведению наземной и воздушной разведки целей.

 Кроме того, зенитчики выполнят задачи по выдвижению в заданные районы, оборудованию и маскировке позиций, тактической, технической и специальной подготовкам, уничтожению воздушных целей и выводу техники из-под ответного удара условного противника. Задачи будут выполняться в различное время суток, на позиции и сходу.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Полигон
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