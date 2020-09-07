07.09.2020 (13:11)

Более 3 тыс. единиц техники будет переведено на зимний режим эксплуатации в общевойсковой армии ЗВО в Ленобласти

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к проведению перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

В ходе проводимых работ военнослужащие выполнят мероприятия сезонного обслуживание более 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, проверят работоспособность узлов и агрегатов боевых машин, систем электрооборудования, регулировки параметров работы двигателей объектов военной техники.

Кроме того, во всех боевых машинах будут обновлены запасы топлива и заменена охлаждающая жидкость.

В целях наиболее качественного проведения перевода на пунктах технического обслуживания и ремонта в парках воинских частей оборудовано более 100 постов для проверки состояния техники.

По результатам выполнения мероприятий перевода в соединениях и воинских частях будут проведены смотры готовности техники к выполнению задач боевой подготовки и повседневной деятельности.

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