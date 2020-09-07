07.09.2020 (12:57)

Новые вертолеты Ми-8 МТВ5-1 поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане

Два новых транспортно-боевых вертолета Ми-8 МТВ5-1 поступили на вооружение авиационной группы 201-й военной базы РФ.

На борту винтокрылых машин уже установлен комплекс бортовой обороны. Кроме того, кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.

Экипажи Ми-8 уже прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации в Тверской области.

Новые вертолеты заменили более устаревшие модели, находящиеся на вооружении военной базы, тем самым повысив боевые возможности российского соединения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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