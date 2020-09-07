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07.09.2020 (14:48)

Более 130 курсантов филиала учебного центра ВМФ приступили к обучению специальности водолаза

Более 130 курсантов-водолазов филиала Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ) приступили к обучению по специальности водолаза в Севастополе.

Будущие водолазные специалисты были призваны с территории Республики Крым, приняли присягу, прошли курс интенсивной общевойсковой подготовки и начали изучение теоретических основ водолазного дела.

После завершения обучению теории курсанты под контролем инструкторов начнут отрабатывать спуски под воду, опускание на грунт и подачу различных сигналов, определяющих состояние водолаза и характер выполняемых им действий.

Спуски будут осуществляются как со стационарного полигона, так и с борта водолазного катера.

Из порядка 130 человек около 110 курсантов станут водолазными специалистами, а 20 человек получат специальность военных спасателей.

Обучение продлится почти 5 месяцев, после чего все водолазы будут распределены по флотам России на воинские должности в составе экипажей специализированных спасательных судов, корабельных и береговых спасательных партий.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Учения , Военное образование , Водолазы
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